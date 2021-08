​Boniface Ndong, sélectionneur des « Lions »: « On a mis dans mon contrat comme objectif de gagner l’Afrobasket »

Le coach des « Lions » a pour objectif de remporter l’Afrobasket, si l’on en croit à sa déclaration devant la presse mardi. « On a mis dans mon contrat comme objectif de gagner l’Afrobasket 2021. Mon objectif, c’est de gagner la coupe l'Afrobasket ».



Boniface Ndong ne manque pas d’ambition pour l’Afrobasket 2021, il indique qu’ils sont en mode compétition. « Nous avons démarré notre première préparation depuis le 29 juillet. Nous sommes rentrés directement dans la préparation de l’Afrobasket et nous sommes actuellement en mode compétition et nous travaillons sur toutes les situations tactiques et techniques pour avoir l’équipe la plus compétitive possible le 25 août prochain à Kigali », a déclaré le coach des « Lions ».



Boniface Ndong est revenu sur les absences de Henry Pierria et Tacko Fall « L’équipe n’est pas encore au complet. Nous avons eu 2 cas de Covid. Et là, un est revenu négatif et il a rejoint le groupe. Henry Pierria sera peut-être dans le groupe le 5 août. Il a des problèmes de famille. Tacko a des problèmes avec sa carte verte mais d’ici le week-end, si tout se passe bien, nous aurons un groupe au complet », a-t-il fait savoir.



Le sélectionneur des « Lions » donne les raisons de l’absence de Gorgui Sy Dieng à la séance d’entraînement. « Gorgui m’a appelé pour me dire qu’il a un empêchement parce qu’il a eu une discussion avec son agent à propos de son futur. C’est la raison pour laquelle il m’a dit qu’il ne pourrait pas assister à l’entrainement. Mais il a été présent durant les autres séances ».

Boniface Ndong annonce qu’un tournoi à quatre équipes est prévu du 12 au 14 août à Dakar Arena pour la préparation.