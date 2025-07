Mise en place de la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère des Sports dévoile le chronogramme en quatre étapes

Conformément à l'article 8 de l'arrêté n° 027698 du 31 octobre 2024, qui proroge le mandat et nomme les membres du bureau du Comité National de Gestion de la Lutte (CNGL), un chronogramme détaillé a été élaboré pour l'établissement de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL).



Ce chronogramme se déroulera en quatre phases distinctes.



1. Phase: Structuration de Base



Du 21 juillet au 1 aout: Sensibilisation et régularisation des associations et écuries actives.



Transmission par les Comités régionaux de Gestion de la Lutte des listes des associations et écuries actives au Comité national de Gestion de la Lutte.



Le 4 août 2025: Publication de la liste provisoire des écuries et …



Publication de la liste provisoire des écuries et associations actives de la lutte.



Du 5 au 8 août 2025: Délai de recours concernant la liste provisoire des associations et écuries actives.



Le 11 août 2025: Publication de la liste définitive des associations et écuries actives.



2. Phase: Cadre Juridique National de Gestion de la FSL



Le 12 août 2025: Partage des projets de statuts et de règlement intérieur avec les différents acteurs pour recueillir leurs avis et observations.



Le 21 août 2025: Date limite pour le retour des observations sur les projets de statuts et de règlement intérieur.



Le 30 août 2025: Tenue de l'Assemblée générale constitutive (adoption des Statuts et du règlement intérieur par les associations et écuries actives) de la Fédération sénégalaise de Lutte.





3. Phase: Structuration Territoriale



Le 1 septembre 2025: Publication de la liste provisoire des associations et écuries électrices, déclinée aux niveaux départemental, régional et national.



Publication de la liste provisoire des structures ou groupements associés électeurs.



Du 2 au 8 septembre 2025: Délai de recours et réclamations concernant la liste provisoire des associations, écuries et structures électrices.



Le 10 septembre 2025: Publication de la liste définitive du corps électoral (associations, écuries et structures électrices) déclinée aux niveaux départemental, régional et national.



Du 11 au 21 septembre 2025: Tenue des Assemblées générales électives des districts sous la supervision des services départementaux en charge des Sports.



Du 20 au 28 septembre 2025: Tenue des Assemblées générales électives des ligues sous la supervision des directions régionales chargées des Sports.



4. Phase: Structuration de la Fédération nationale



Du 15 septembre au 3 octobre 2025: Dépôt des candidatures aux postes de membre de bureau et de comité directeur.



Le 6 octobre 2025: Publication de la liste provisoire des candidats.



Du 7 au 13 octobre 2025: Délai de recours et réclamations concernant la liste des candidats.



Le 15 octobre 2025: Publication de la liste définitive des candidats.



Le 8 novembre 2025: Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de Lutte (FSL).



NB: Tout dossier, lettre ou autre document relatif au processus visé en objet doit être transmis au Secrétariat administratif du Comité national de Gestion de Lutte par voie physique et électronique