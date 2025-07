Mercato : Bryan Mbeumo rejoint Manchester United

Manchester United a poursuivi lundi la reconstruction de son attaque, défaillante la saison dernière, en officialisant le recrutement du Franco-Camerounais Bryan Mbeumo, auteur de 20 buts avec Brentford lors de l’exercice 2024-2025 en Premier League.



Mbeumo a signé un contrat jusqu’en juin 2030 avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé le club dans un communiqué diffusé sur son site internet.



Selon la presse spécialisée, les Red Devils ont versé près de 75 millions d’euros pour recruter l’attaquant de 25 ans passé par Troyes et joueur de Brentford depuis 2019.



« Dès que j’ai su qu’il y avait une chance de rejoindre Manchester United, je n’ai pas hésité. C’est le club de mes rêves, celui dont je portais le maillot quand j’étais enfant », a affirmé Mbeumo sur le site du club.



L’ailier droit, également capable de jouer dans l’axe, sort de sa saison la plus aboutie avec le club de Londres, pour lequel il a inscrit 20 buts et délivré 8 passes décisives en 38 matches de championnat.



Il ne lui restait qu’une seule année de contrat chez les « Bees », où il formait un duo performant avec Yoane Wissa.



Mbeumo est la troisième recrue estivale de Manchester United après Matheus Cunha, attaquant axial acheté pour 74 millions d’euros, selon la presse, à Wolverhampton, et le jeune latéral paraguayen Diego Leon.



L’équipe du nord-ouest de l’Angleterre a été plombée par son inefficacité offensive la saison dernière, terminée à la quinzième place avec un bilan calamiteux de 44 buts marqués en 38 matches, son pire total depuis la naissance de la Premier League en 1992.