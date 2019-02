​Burkina Faso : Une série d'exercices de simulation d'attaques terroristes

L'armée burkinabè, en collaboration avec des experts américains, mène depuis le dimanche 24/février, et ce jusqu'au 28 février, une série d'exercices de simulation d'attaques terroristes à Ouagadougou, a annoncé le ministère de la Sécurité dans un communiqué.



Cinq sites, dont le Palais des Sports de Ouagadougou, l'Université Ouaga II, et une résidence privée, ont été identifiés pour ces exercices grandeur nature.



Il s'agit pour les experts américains d'aider à améliorer l'opérationnalité du dispositif de prévention et de riposte des forces de défense et de sécurité.



Ces exercices qui occasionnent des coups de feu, se tiennent durant l'exercice multinational du Flintlock, qu'abrite le Burkina Faso, cette année, en même temps que se déroule la 26e édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).



En rappel, depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières.



Les forces de défense et de sécurité ont entrepris des séries d'opérations de sécurisation du territoire national qui ont permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes, depuis le début de l'année.