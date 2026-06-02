Saint-Louis : 126 candidats à la migration irrégulière, dont un enfant de 4 ans, secourus après huit jours en mer

Les forces de sécurité ont intercepté 126 candidats à la migration irrégulière après l’échouement d’une pirogue à Hydrobase, dans la commune de Gandon (Saint-Louis), le 1er juin 2026. L’opération, menée par la Brigade territoriale de Saint-Louis avec l’appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) et de la Marine nationale, a permis de secourir 87 Sénégalais, 28 Maliens, 6 Gambiens et 5 Guinéens, dont une femme accompagnée de son enfant de 4 ans.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les migrants avaient quitté Djiffer, dans la région de Fatick, le 24 mai dernier après avoir déboursé entre 200 000 et 600 000 FCFA pour la traversée. Après huit jours passés en mer, ils se sont retrouvés dans les eaux mauritaniennes, contraints de rebrousser chemin en raison des mauvaises conditions météorologiques.



Les gendarmes ont saisi une pirogue endommagée, un moteur Yamaha de 60 CV, treize bidons de carburant et une moto-pompe. Le capitaine de l’embarcation et son second ont été placés en garde à vue pour trafic de migrants, tandis que l’enquête se poursuit.