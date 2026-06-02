Cession du projet RSSD : la Société FAR s'offre un bonus de 55 millions de dollars sur le pétrole de Sangomar

La compagnie pétrolière australienne FAR Limited a finalisé en juillet 2021 la cession de l'intégralité de sa participation de 13,67 % dans le projet Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD) au Sénégal à l'opérateur Woodside.



Selon la société, en contrepartie de cette transaction approuvée par les actionnaires, FAR a perçu « 126 millions de dollars américains en espèces » ainsi que des droits exclusifs à un « paiement conditionnel pouvant atteindre 55 millions de dollars américains ».



Ce complément financier est indexé sur les performances commerciales futures du gisement, calculé à hauteur de « 45 % des barils de droit » de l'ancienne part de FAR, à condition que le prix du brut dépasse un plancher de 58 dollars, avec un prix par baril contractuellement « plafonné à 70 dollars ».



FAR note que le déclenchement « effectif de ce mécanisme financier est désormais en marche puisque Woodside a annoncé que le champ de Sangomar avait atteint sa première production de pétrole » le 11 juin 2024.



Selon les termes de l'accord, ce droit à un versement supplémentaire est strictement limité dans le temps et s'éteindra dès l'atteinte du plafond des 55 millions de dollars, au 31 décembre 2027, ou au plus tard « 3 ans après la première vente de pétrole ».