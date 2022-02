​CAN 2021-Bilan chiffré : la désillusion de l’Algérie, la première du Sénégal

52 : c’est le nombre de matchs joués durant la compétition. Un chiffre identique à celui de la CAN 2019, qui avait été la première à se disputer avec 24 équipes.

99 : buts marqués pendant le tournoi soit une moyenne de 1,90 but par match. C’est légèrement en dessous de la précédente édition, qui avait enregistré 102 buts.

8 : comme le total de buts marqués par Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la compétition.

3 : le nombre de passes décisives délivrées par Martin Hongla (Cameroun), Fai Collins (Cameroun) et Issa Kaboré (Burkina Faso). Les trois joueurs se partagent le titre de meilleur passeur du tournoi.

64 : c’est le pourcentage de possession de balle de l’Algérie, tenante du titre, mais éliminée dès le 1er tour. Comme quoi, la possession ne paie pas toujours.

198 : cartons jaunes et 14 cartons rouges ont été distribués.



Meilleure attaque : Cameroun (14 buts marqués)

Plus mauvaise attaque : Guinée-Bissau et Mauritanie (0 but marqué)

Meilleure défense : Mali (1 but marqué)

Plus mauvaise défense : Burkina Faso (10 buts encaissés)

Sénégal et Cameroun, équipes ayant connu le plus de victoires (4)

Mauritanie : l’équipe qui a enregistré le plus de défaite (3).