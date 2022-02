​CAN 2021: Vincent Aboubacar tance ses coéquipiers après leur élimination, Toko Ekambi lui répond

Le capitaine des « Lions » indomptables, Vincent Aboubacar, a fait une sortie qui a surpris plus d’un à la fin du match, au micro de Canal+. Selon lui, une faille sur le plan collectif serait responsable de la défaite du Cameroun. Son coéquipier Karl Toko Ekambi, a réagi suite à ses propos.



«Il pense ce qu’il veut, il dit ce qu’il veut. Je n’ai pas à polémiquer», a réagi Karl Toko Ekambi, après la défaite aux tirs au but face aux Pharaons d’Egypte, 3-1 après 0-0 à la fin des prolongations.



Pour l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, il y a des motifs d’être fiers de la prestation des joueurs depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations. «En tout cas on est fiers de ce qu’on a fait», a-t-il dit.



Ne voulant surtout pas accabler les joueurs qui ont manqué leur tir au but, Karl Toko Ekambi préfère retenir le courage des joueurs qui ont pris leurs responsabilités. Karl Toko Ekambi se projette déjà sur le dernier match, la petite finale à disputer, samedi contre le Burkina Faso pour la médaille de bronze.