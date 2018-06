​Cambodge: prison à vie pour un Belge arrêté avec un kilo de cocaïne

Un tribunal cambodgien a condamné vendredi un Belge de 34 ans à la prison à perpétuité pour avoir tenté de faire entrer un kilo de cocaïne dans le royaume. Reconnu coupable de trafic de drogues, David C. "a été condamné à la prison à vie et à 20.000 dollars d'amende", soit 17.000 euros, a expliqué Y Rin, porte-parole du tribunal municipal de Phnom Penh.



L'homme avait été arrêté en janvier à l'aéroport de Phnom Penh en provenance du Brésil avec plus d'un kilo de cocaïne dans sa valise. Il était parti du Brésil avant de passer par l'Ethiopie, la Thaïlande et finalement le Cambodge où il avait été interpellé à l'aéroport. Les policiers avaient découvert un peu plus d'un kilo de cocaïne caché dans sa valise.



Le trentenaire, qui vivait au Cambodge depuis quelques années où il a fondé une famille, peut faire appel de ce jugement mais son avocat n'était pas joignable immédiatement pour un commentaire.



Lors d'une audience début juin, il avait reconnu les faits en expliquant qu'on lui avait promis 25.000 euros pour introduire ce kilo de drogue au Cambodge. Il avait assuré que c'était la première fois qu'il avait effectué ce genre de trafic. Selon ses déclarations au tribunal, il devait remettre la drogue à un Nigérian (non identifié) au Cambodge.



Le Cambodge a intensifié ces dernières années sa lutte contre la drogue, arrêtant des centaines de personnes, dont des hauts responsables et des étrangers. Le pays était devenu un lieu de passage important des narcotiques dans la région, en particulier après la violente répression organisée en Thaïlande voisine au début des années 2000.



Ces dernières semaines, un Colombien a été condamné à vie pour le trafic de 4 kilos de cocaïne et une Vénézuelienne a écopé de 30 ans de prison pour avoir importé trois kilos de cocaïne. Les deux passeurs provenaient aussi du Brésil.