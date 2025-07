Inondations en Guinée :15 morts et 19 blessés enregistrés, depuis le 28 juin (Officiel)

Les fortes précipitations enregistrées au cours des derniers mois ont gravement affecté l’ensemble du territoire national, depuis le 28 juin dernier. Les communes de Dixinn, Ratoma, Matoto, Lambanyi, Sonfonia, Coyah, Dubréka et Macenta ont été les plus impactées.



Selon un rapport préliminaire de l’Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires (ANGUCH), entre le 28 juin et le 24 juillet 2025, 1 204 ménages dont 7 705 personnes ont été touchées.



Parmi ces personnes impactées, l’agence dénombre 114 femmes, 219 du troisième âge, 19 blessés et 15 morts.