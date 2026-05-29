​Centenaire de Abdoulaye Wade : le message poignant du ministre Abdourahmane Sarr

Ancien président de la République du Sénégal (2000-2012) et figure emblématique de la politique africaine, Abdoulaye Wade célèbre, ce vendredi 29 mai, son centième anniversaire de naissance. A cette occasion, Abdourahmane Sarr, actuel ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a rappelé que le «mérite» de Wade réside dans sa volonté d’avoir fait inscrire dans «le débat public sénégalais les idées de liberté économique, d'initiative privée et de confiance dans la capacité des citoyens à entreprendre et à créer de la richesse».



Ci-dessous l’intégralité du message du ministre publié sur ses réseaux sociaux:



«100 ans aujourd'hui pour le Président Abdoulaye Wade. L'histoire retiendra son combat pour le pluralisme politique, l'alternance démocratique et son ambition pour le Sénégal et pour l'Afrique.

Pour ma part, je retiens aussi une autre dimension de son héritage : la volonté d'inscrire dans le débat public sénégalais les idées de liberté économique, d'initiative privée et de confiance dans la capacité des citoyens à entreprendre et à créer de la richesse.



Le défi reste cependant largement devant nous. Le Sénégal continue de chercher sa voie vers un véritable libéralisme : un libéralisme qui conjugue liberté économique, responsabilité individuelle, discipline macroéconomique, concurrence y compris entre pôles territoriaux structurés, innovation, et souveraineté nationale: Le libéralisme souverainiste.



C'est peut-être là l'héritage le plus fécond du Président Wade : avoir ouvert un débat qui reste encore inachevé.

Trouver notre voie vers la liberté car la vérité universelle du développement est unique.



Bon anniversaire, Monsieur le Président».