« Foi, sacrifice, partage et solidarité » : le message d'Amadou Ba pour la Tabaski

À l'occasion de l'Eid al-Adha, communément appelée Tabaski, l'ancien Premier ministre Amadou Ba a adressé ses « pensées les plus chaleureuses » à l'ensemble de la communauté musulmane ainsi qu'à toutes les familles sénégalaises.



Dans un message publié sur Facebook, le président du mouvement Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji a rappelé les valeurs portées par cette fête religieuse. « Cette fête profondément ancrée dans notre tradition religieuse nous rappelle les valeurs de foi, de sacrifice et de partage qui occupent une place essentielle dans notre société. Elle demeure aussi un moment de transmission, de recueillement et de rapprochement entre les familles », a-t-il écrit.



Amadou Ba a également formulé un vœu pour le pays. Selon lui, dans un contexte marqué par de nombreuses préoccupations, puissent ces « journées de communion renforcer davantage l'esprit de solidarité et l'attachement à ce qui nous unit comme Nation ».