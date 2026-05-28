Tabaski 2026 : Ousmane Sonko accomplit la prière à Massalikoul Djinane de Dakar

La prière de la Tabaski 2026 a été marquée, ce jeudi matin, par la présence très remarquée d'Ousmane Sonko à la grande mosquée Massalikoul Djinane de Dakar. Habillé d'un boubou traditionnel bleu ciel, symbole de tranquillité et de dévotion, le Président de l’Assemblée nationale a communié avec des milliers de fidèles venus perpétuer le sacrifice d'Abraham.



L'esplanade et l'intérieur de la prestigieuse mosquée Massalikoul Jinaan ont aussi affiché complet dès les premières heures de la matinée. Aux côtés de dignitaires de la communauté réligieuses et de plusieurs personnalités publiques dont Dr Mabouba Diagne et Youssour Ndour, Sonko s'est installé au premier rang pour suivre l'office religieux.