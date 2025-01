​Centre d’incubation à Kaffrine : 60 millions de FCFA injecté pour la transformation des produits agricoles

La région de Kaffrine a franchi une étape majeure dans le développement de la chaîne de valeur agricole, avec l’inauguration du centre d’incubation pour la transformation des produits agricoles. Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (Proval CV). Ce programme vise à moderniser les infrastructures agricoles et à promouvoir l’entrepreneuriat rural.



« C’est une infrastructure de haute fracture qui a été réalisée à travers des projets de valorisation des eaux et le développement des chaînes de valeur le (Proval CV). Il a eu à décliner énormément de valeur au niveau de la région de Kaffrine. Cette unité de transformation qu’on a visitée à mon sens est une minie industrie », a indiqué Aïssatou Ndiaye Diallo, préfet du département Kaffrine.



Elle a plaidé pour un renforcement des investissements dans le domaine agricole, la salinisation des eaux et encourager les activités de maraîchage.



Arouna Doumbouya, représentant du Proval CV, a expliqué que « l’objectif principal du projet est de moderniser les infrastructures agricoles et de soutenir les entrepreneurs ruraux. Le Proval CV travaille actuellement sur 750 ha dans la région de Kaffrine et accompagne 105 unités de transformation à l’échelle nationale, dont une quinzaine dans cette région ».



Ce centre d’incubation, symbole de l’engagement collectif pour le développement agricole de Kaffrine, est une avancée majeure dans la modernisation des outils de production et la promotion de l’autonomie économique des acteurs locaux, notamment des femmes.