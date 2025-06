​Cessez-le-feu, programme nucléaire iranien...Ce qu’il faut retenir de la prise de parole de Trump depuis le sommet de l’Otan

Interrogé lors du sommet de l’OTAN à La Haye mercredi, le président américain a insisté sur la destruction «totale» des sites nucléaires iraniens, affirmant que les Iraniens n’allaient «pas fabriquer de bombes avant longtemps».



Le programme nucléaire iranien «est mort»

Le président américain Donald Trump a jugé mercredi que le programme nucléaire iranien avait été retardé de plusieurs «décennies» par les frappes américaines. «Le programme nucléaire iranien est mort, ils ne reprendront jamais», a-t-il déclaré, insistant sur la destruction «totale» des sites nucléaires iraniens et expliquant que les Iraniens ne vont «pas fabriquer de bombes avant longtemps».



Un document classé confidentiel du renseignement américain, relayé par CNN et le New York Times, suggère pourtant que les frappes américaines sur l’Iran avaient retardé son programme nucléaire de seulement quelques mois, sans le détruire complètement.



L’armée israélienne a, de son côté, estimé ce mercredi qu’il était «encore tôt» pour évaluer les dommages causés au programme nucléaire iranien, tandis que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a jugé pour sa part impossible à ce stade d’évaluer les dégâts et réclamé un accès aux sites iraniens.



«La dernière chose que veut faire l’Iran, c’est enrichir quoi que ce soit. Je pense que nous aurons une relation, sous une forme ou un autre, avec l’Iran. [...] Ils n’auront pas la bombe, ils vont arrêter d’enrichir l’uranium», selon le président américain. Et de prévenir : «Si l’Iran recommence [à enrichir de l’uranium], nous frapperons à nouveau».



Le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël se passe «très bien»

Le cessez-le-feu entre l’Iran et Israël «se passe très bien», a également affirmé le président américain. Le cessez-le-feu est désormais «en vigueur», avait-il annoncé mardi, peu après avoir accusé les deux pays, et particulièrement son allié israélien, de l’avoir violé. Les deux pays «ne savent pas ce qu’ils foutent», avait-il lancé avant de s’envoler pour La Haye. Ce mercredi il a déclaré «C’est comme deux enfants dans une cour d’école, ils se battent et ensuite le prof les arrête».



Donald Trump a, par ailleurs, affirmé qu’Israël a fait «faire demi-tour à ses avions» mardi après le cessez-le-feu. «J’étais très fier d’Israël hier car ils ont fait faire demi-tour à leurs avions» affirme-t-il, reconnaissant "une petite violation" du cessez-le-feu.



Les États-Unis ont «mis fin à la guerre»

Donald Trump affirme que la frappe américaine en Iran «a mis fin à la guerre» et l’a comparé aux bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki.



«Je ne veux pas utiliser l’exemple d’Hiroshima et Nagasaki mais c’est un peu la même chose que nous avons fait là, notre frappe a mis fin à la guerre, si ça n’avait pas été le cas on aurait continué les frappes», a-t-il affirmé.