​Commémoration de la disparition de Balla Gaye: les étudiants parlent de leurs problèmes et exigent des autorités la réouverture de Ucad

Le collectif des amicales des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a fait face à la presse, ce mercredi pour évoquer leurs problèmes de retard de paiement des bourses, la réouverture de l’Université, la souffrance des étudiants qui certains passe la nuit à la belle étoile, entre autres. Ils exigent des autorités la réouverture de ce temple du savoir fermé depuis 7 mois. Ils l’ont fait savoir lors de la commémoration de la disparition de leur frère Balla Gaye survenu le 31 janvier 2001.



« Nous avons convoqué ce point de presse pour commémorer la disparition de notre frère Balla Gaye survenu le 31 janvier 2001. Nous rappelons que notre camarade a été tué ici par balle en défendant les intérêts des étudiants, la cause des étudiants. De cette même manière, jusqu’ici, les problèmes des étudiants perdurent. Ce qui est déplorable », a déclaré Alla Kane Président de l’Amical des Étudiants de la Faculté des Lettre et Sciences Humaines.



Poursuivant ses propos, Alla Kane ajoute : « Durant les 5 mois derniers, on a noté le retard de paiement des bourses. Ce qui est déplorable. Nous interpelons les autorités à régler définitivement cette question. Nous dénonçons également l’attitude des autorités tout simplement parce que l’université a été fermée il y a 7 mois et jusqu’à présent les autorités n’arrivent pas à répondre à notre question principale. C’est quand est ce que l’université va ouvrir ces portes. C’est inadmissible pour une université de cette nature… Il est temps que l’université ouvre ces portes parce que les étudiants souffrent. Il y en a des étudiants qui passent la nuit à la belle étoile parce qu’ils n’ont pas de logement. Nous appelons les autorités étatiques et universitaires à prendre leur responsabilité pour la réouverture de l’université ».



Il faut rappeler que c’est au cours d’intenses affrontements entre la police et les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar que périra l’étudiant Balla Gaye. Mais le fait est que Balla Gaye est tué pour des raisons de grève comme le seront les étudiants Bassirou Faye en 2016, Fallou Sène en 2018.