Montrolland adopte un budget 2026 de près d’un milliard FCFA axé sur l’investissement et l’innovation

Le conseil municipal de Montrolland, dans le département de Tivaouane, a adopté à l’unanimité, jeudi, le budget de la commune pour l’exercice 2026. Arrêté à 996 836 754 francs CFA, ce budget traduit une volonté affirmée des autorités locales d’inscrire la collectivité dans une dynamique de développement durable, inclusif et innovant.



Sur l’enveloppe globale, 562 886 754 francs CFA sont dédiés au fonctionnement, tandis que 433 950 000 francs CFA sont consacrés à l’investissement, confirmant l’orientation stratégique du conseil en faveur de projets structurants. La session budgétaire s’est déroulée sous la présidence du sous-préfet de l’arrondissement de Pambal, Abdoulaye Sow, en présence des autorités coutumières et des conseillers municipaux.



Prenant la parole, le maire de Montrolland, Yves Lamine Ciss, a mis en lumière plusieurs axes prioritaires, notamment l’agriculture adossée à l’élevage, la formation en intelligence artificielle et la valorisation des expériences de développement local menées entre 2015 et 2025. Il a cité, entre autres, l’initiative des maires pour l’autosuffisance en moutons, perçue comme un levier important d’autonomisation économique des populations, en particulier à travers l’élevage ovin.



Les débats ont également porté sur la nécessité de renforcer les compétences locales par des programmes de formation en intelligence artificielle, y compris à l’endroit des enseignants, afin de mieux accompagner les élèves dans un contexte de mutation rapide des outils éducatifs. Intervenant au nom de l’État, le sous-préfet Abdoulaye Sow a exhorté le conseil municipal à explorer de nouvelles niches de recettes pour consolider durablement les finances locales et répondre plus efficacement aux attentes des populations.



De son côté, le représentant du Trésor public de Tivaouane, Sandéné Ndao, a rappelé le rôle central du comptable public dans la gestion financière communale, notamment en matière de contrôle, de sécurisation des opérations et d’établissement du compte administratif final. En perspective, le maire a annoncé la tenue, le 20 décembre prochain, de la première réunion du conseil municipal des enfants, ainsi que la réception prochaine de cinq nouvelles salles de classe au lycée Brave Hippolyte, indique Aps.

