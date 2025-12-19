CEDEAO : une délégation des Chefs d'état-major généraux des armées va séjourner en Guinée-Bissau du 19 au 23 décembre

Une délégation des Chefs d'état-major généraux des armées de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) va séjourner en Guinée-Bissau à partir de ce 19 décembre jusqu’au 23 décembre 2025.
La délégation est composée des CEMGA de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. Le Président de la Commission de la Cedeao, Oumar Alieu Touré, a informé les autorités bissau-guinéennes, par courrier en date du 17 décembre 2025, et a sollicité également une audience avec le Président de putschiste Horta Inta-a et le Chef d'état-major des armées de la Guinée-Bissau.
Selon les informations du site Sen Humanité, la Cedeao envisagerait de déloger la junte si elle ne coopère pas pour rendre les résultats issus des élections derniers donnant Fernando Dias vainqueur. Ainsi, les armées de l’instance sous régionale sont en alerte maximum pour entrer en action si les militaires au pouvoir ne veulent pas céder.
La délégation est composée des CEMGA de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. Le Président de la Commission de la Cedeao, Oumar Alieu Touré, a informé les autorités bissau-guinéennes, par courrier en date du 17 décembre 2025, et a sollicité également une audience avec le Président de putschiste Horta Inta-a et le Chef d'état-major des armées de la Guinée-Bissau.
Selon les informations du site Sen Humanité, la Cedeao envisagerait de déloger la junte si elle ne coopère pas pour rendre les résultats issus des élections derniers donnant Fernando Dias vainqueur. Ainsi, les armées de l’instance sous régionale sont en alerte maximum pour entrer en action si les militaires au pouvoir ne veulent pas céder.
Autres articles
-
Burundi: l’ONU lance un appel pour pouvoir venir en aide aux réfugiés fuyant l’est de la RDC
-
Massacre du 28 septembre 2009 en Guinée: la justice relance les poursuites contre sept militaires
-
Faim dans le monde: Madagascar parmi les pays en situation «alarmante», selon un rapport
-
Bénin : le président fait le point sur la tentative de putsch et la révision de la Constitution
-
Nigéria présente ses excuses au Burkina Faso après la violation de son espace aérien