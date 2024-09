​Commissaire Keïta placé en garde à vue pour diffusion de « fausses nouvelles », par la DIC

Cheikhouna Keïta plus connu sous le nom de commissaire Keïta a été placé en garde à vue ce vendredi dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles (Dic), selon des informations obtenues par Seneweb.



L’arrestation de l’ancien commissaire de police fait suite à des propos jugés « outrageants à l’égard du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko. » À en croire le site web, il lui est reproché d’avoir diffusé « une fausse nouvelle. »



Commissaire Keïta sera déféré devant le parquet lundi 9 septembre, sauf changement de programme. En attendant, il passera le week-end en détention.



Lors de sa dernière audition, Cheikhouna Keïta a expliqué qu’il avait été interrogé sur une vidéo dans laquelle il évoque une prétendue bagarre entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Il a précisé n’avoir fait que répéter ce que beaucoup ont déjà dit concernant les relations entre les deux personnalités.