Yeumbeul : un individu arrêté pour escroquerie au visa et trafic de migrant

Le Commissariat de Yeumbeul a interpellé un individu impliqué dans un vaste réseau de fraude aux visas et de migration clandestine. Cette arrestation fait suite à une plainte déposée le 9 juillet 2025 par une victime ayant été escroquée, ainsi que sa belle-sœur.Selon la Police nationale, le mis en cause a été déféré au parquet le jeudi 17 juillet. Il est poursuivi pour « escroquerie au visa, complicité d’escroquerie et trafic de migrants ».L’enquête révèle qu’il aurait escroqué 5,4 millions FCFA aux deux plaignantes, en leur faisant miroiter un faux voyage vers la Roumanie.Toujours selon les services de la police, les investigations, notamment via ses échanges WhatsApp, ont permis de démanteler un réseau actif avec des ramifications vers :Le suspect a reconnu les faits.Dans sa communication, la Police nationale souligne que cette affaire met en lumière la gravité du trafic de migrants et rappelle l’importance de vérifier les offres de voyage et de signaler toute tentative de migration irrégulière.