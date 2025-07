Mbacké : 38 interpellations et 24 véhicules mis en fourrière lors d’une opération de sécurisation

Trente-huit (38) personnes ont été interpellées et 24 moyens roulants mis en fourrière dans la nuit de jeudi à vendredi dans la zone de Mbacké, lors de la troisième opération conjointe des forces de sécurité menée dans le cadre de l’initiative « Karangué Baol », rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant le commissaire principal Younouss Diédhiou, chef du service régional de la Sécurité publique de Diourbel.

‎

« Une opération de sécurisation de grande envergure organisée dans le secteur du commissariat urbain de Mbacké a permis d’interpeller 38 individus pour diverses infractions », a-t-il précisé sdans une note transmise à l’APS.

‎

Il a également annoncé la saisie de 102 pièces, la mise en fourrière de 24 moyens roulants, dont 16 véhicules et 8 motos, ainsi que le recouvrement d’une amende forfaitaire de 57 000 francs CFA, selon la même source.



‎‎Cette opération, inscrite dans le cadre de l’initiative « Karangué Baol », a mobilisé 87 agents issus des commissariats de Diourbel, Bambey et Mbacké, ainsi que des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) et de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS).

‎

Selon le commissaire Diédhiou, il s’agit de la troisième journée des opérations « Karangué Baol », après celles menées à Diourbel et Touba, dans le cadre des actions de sécurisation en prélude du Magal de Touba, précise encore l’APS.