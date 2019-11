​Commune de Sessene : le Conseil municipal cité dans une affaire foncière

Les populations de la commune de Sessène dans le département de Mbour, sont très en colère contre leur Conseil municipal. Elles ont manifesté, ce lundi pour dénoncer l’attitude de certains conseillers qui ont reçu de l’argent d’un promoteur non encore identifié pour l’aider à obtenir une superficie de 42 ha de terre dans le village de Keur Yerim.



Selon les manifestants, le fameux promoteur prévoit d’y aménager un périmètre maraicher et d’y réaliser un forage. Ce que refusent les populations qui dénoncent également que le promoteur veut faire main basse sur les champs appartenant à des cultivateurs.



« Accompagné de quelques conseillers municipaux acquis à sa cause, le promoteur a distribué de l’argent dans le village afin de corrompre la population », martèle le porte-parole des manifestants, Moustapha Fall.



Une situation qui a poussé les populations à tenir un sit-in sur le périmètre ciblé par le promoteur pour dire niet, rapporte « L’As ».



PressAfrik tente d'entrer en contact avec le maire de Sessène et lui offre une tribune pour donner sa version si un de ses proches ou conseillers prennent connaissance de ces accusations.