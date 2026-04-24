​Contrat d’exploration avec Tender Oil : La Guinée Bissau à la conquête de deux blocs offshores dans le bassin MSGBC

Réunis à Paris lors du Forum Invest in African Energy, le directeur général de PetroGuin, Alfredo Malú et le PDG de Tender Oil and Gas, Teodor Ovidiu Tender ont officialisé le 22 avril 2026 une coentreprise stratégique pour l’exploration des blocs offshore 5C et 6C.



Selon un communiqué conjoint partagé par le Groupe APO, « Ce partenariat vise à dynamiser le secteur pétrolier de la Guinée-Bissau par le biais d’une vaste campagne de sismique 2D et 3D ».



D’après Alfredo Malú, cette initiative est une réponse directe aux succès « récents du Sénégal voisin et à l’arrivée de géants comme Chevron, des événements qui ont commencé à avoir un impact, suscitant un intérêt pour les zones offshore profondes de la Guinée-Bissau et de la sous-région ».



L’accord marque un tournant pour ce marché frontière, longtemps délaissé en raison de sa complexité technique.



L’objectif de PetroGuin est d' accélérer les travaux d’exploration dans les zones offshore profondes, qui « auparavant n’attiraient pas beaucoup d’intérêt en raison des investissements lourds et des technologies de pointe requises ».



En misant sur cette collaboration, la Guinée Bissau espère transformer son potentiel géologique en réalité industrielle, avec pour ambition concrète, selon le Directeur Général de PetroGuin Malú, « de faire progresser les forages d’exploration » à court et moyen terme.



