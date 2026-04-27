Stratégie Gas to Power : tout savoir sur le déploiement des 255 km de nouveaux gazoducs prévu pour 2026

L’année 2026 va marquer un tournant décisif pour l'infrastructure énergétique du pays avec le lancement de trois chantiers majeurs, d’après le document officiel « Projet GAS » publié par le Réseau Gazier du Sénégal (RGS S.A.). Le Front-End Engineering Design (FEED) qui correspond à l'étude de conception détaillée, aux exigences techniques et aux estimations des coûts avant le lancement effectif des travaux a atteint un taux de finalisation de 100 %.



Le gouvernement prévoit l’objectif de mise en œuvre en 2026 pour les « segments Vert, Bleu et Orange », des tronçons stratégiques destinés à transformer le paysage industriel national.



Le segment Bleu, pièce maîtresse du dispositif, s'étendra sur « 100 km » avec la capacité de transport la plus élevée du réseau, soit 713 Millions de pieds cubes standards par jour (MMSCFD), pour un coût estimatif de 214 millions d’euro, environ 140,37 milliards FCFA.



Parallèlement, le « segment Vert » va déployer ses 110 km de conduites entre Louga et Tivaouane, tandis que le « segment Orange » reliera Rufisque à Mbour sur 45 km, nécessitant un investissement respectif de « 183 millions euro, environ ~ 120,04 milliards FCFA et « 153 millions d’euro, environ 100,36 milliards FCFA.



Au-delà des nouveaux chantiers, le Réseau Gazier du Sénégal indique que l’année 2026 sera également celle de l'aboutissement technique pour le premier maillon de la chaîne : le segment Nord. La construction de ce tronçon de 85 km était prévue pour 2025 pour un montant de 275 millions euro, environ 180,39 milliards FCFA.



Ce calendrier s’inscrit dans la stratégie « Gas to Power », visant à substituer les combustibles fossiles polluants par un gaz local « à moindre coût et respectueuse de l'environnement ».