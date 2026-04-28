Coupe du monde 2026 : le gestionnaire de la billetterie du Sénégal démissionne sous fond de crise interne

Les divergences internes qui secouent la Fédération sénégalaise de football (FSF) depuis plusieurs mois continuent. Selon le quotidien L’Observateur, dans son édition de ce mardi, Moussa Mbaye a présenté sa démission au président Abdoulaye Fall, alors qu’il était en charge de la gestion de la billetterie de la Coupe du monde 2026 pour le compte de la FSF.



Ce membre du Comité exécutif et président du Stade de Mbour justifie sa décision par «un souci de cohérence avec les valeurs» qui ont guidé son engament au sein de l’Institution sportive. «Cette décision, mûrement réfléchie, résulte du constat que les conditions d’exercice de cette fonction ne permettent plus, à ce stade, de répondre pleinement aux exigences qu’elle implique, notamment en termes de coordination, de lisibilité des processus et de rigueur dans la gouvernance d’un dispositif aussi stratégique», a écrit Moussa Mbaye, dans sa lettre de démission.



Pour rappel, le démissionnaire fait partie du groupe des 16 membres «frondeurs» de la FSF. Ces derniers dénoncent les primes accordées à une partie du Comité exécutif (13 millions FCFA) après le sacre du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc.



Toujours selon nos confrères, Abdoulaye Fall, dans le but d’apaiser les tensions au sein de l’Institution qu’il dirige, rencontrera les 16 contestataires, le lundi 04 mai 2026.