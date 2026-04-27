Yakaar-Teranga : Dr Papa Mamadou Touré décrypte les enjeux réels du départ de Kosmos

Dans une interview accordée au journal L’Observateur, l’expert en régulation pétrolière, Dr Pape Mamadou Touré nuance l'enthousiasme entourant le retrait de Kosmos Energy du bloc gazier Yakaar-Teranga.



Loin d'y voir un succès immédiat, le spécialiste avertit que « sous l’angle du retard d’investissement et du manque à gagner, ce n’est pas forcément une victoire ».



Selon lui, ce départ technique est avant tout lié aux limites financières de l'entreprise américaine face à l'ampleur des besoins du projet, soulignant que « la conséquence particulière, c’est que les opérations de développement vont être en retard », le temps que l’État et les nouveaux partenaires stabilisent la structure de financement.



Malgré ces délais, le Dr Touré estime que cette transition offre au Sénégal l'opportunité de « renégocier les contrats de partage de production » pour mieux protéger ses intérêts nationaux. Il exhorte toutefois le gouvernement à renforcer ses études de rentabilité financière pour attirer des partenaires dont les objectifs s'alignent sur ceux du pays.



Pour l'expert, la crédibilité du secteur ne dépend pas du départ de telle ou telle major, mais de la capacité de l'État à « sécuriser les investissements » et à mobiliser une expertise pointue pour piloter ce tournant stratégique de l'industrie fossile.