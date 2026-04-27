Classement Banque mondiale : Le Sénégal détrône l'Afrique du Sud et devient leader en statistiques

Le Sénégal occupe désormais la première place en Afrique en matière de qualité du système statistique national, selon la mise à jour 2024 des Indicateurs de Performance Statistique (IPS) publiée par la Banque mondiale. Avec un score de 81,4 points sur 100, le pays détrône l'Afrique du Sud (81,3), l'île Maurice (80,4) et l'Égypte (78,1). Cette progression remarquable permet au Sénégal de passer du quatrième rang en 2023 à la tête du continent cette année.







Cette évaluation internationale porte sur 188 économies mondiales. Elle mesure l'efficacité des systèmes statistiques nationaux à travers cinq piliers fondamentaux : l'utilisation des données, l'accès et la diffusion, la qualité des produits statistiques, la diversité des sources et la solidité de l'infrastructure de données. Selon les autorités sénégalaises, ce résultat reflète l'engagement de l'État pour une statistique publique rigoureuse et ouverte, considérée comme un véritable levier de souveraineté nationale.







La distinction intervient dans un contexte symbolique, coïncidant avec les 20 ans de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) et de la réforme du Système statistique national (SSN). Elle vient récompenser des années d'investissement dans les outils de collecte et d'innovation technologique. Pour consolider ces acquis, le Sénégal prévoit d'élargir la couverture de ses enquêtes nationales et de renforcer l'exploitation des sources administratives pour une meilleure précision des indicateurs.







En se hissant au sommet du classement africain, le Sénégal confirme sa position de hub régional en matière de production de données. Ces statistiques de haute qualité sont essentielles pour orienter les politiques publiques et attirer les investisseurs internationaux, garantissant ainsi une meilleure transparence dans la gestion du développement économique et social du pays.

