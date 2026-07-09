​Coupe du monde : après avoir battu son record, Messi promet un maillot dédicacé à Klose

C’est un geste de classe entre deux légendes. Après avoir battu le record de buts de Miroslav Klose en Coupe du monde, Lionel Messi a tenu à échanger au téléphone avec l’ancien attaquant allemand.



Dans des propos rapportés par le média "Le Parisien", c’est Klose lui-même qui a révélé les coulisses de cet échange, rendu possible grâce à Lionel Scaloni. «L’entraîneur de l’Argentine Lionel Scaloni était mon coéquipier à la Lazio entre 2011 et 2013. Nous restons toujours en contact régulier », a expliqué l’Allemand. C’est donc Scaloni qui « a organisé un appel entre Messi et moi ».



Pour le champion du monde 2014, le moment était chargé d’émotion. «C’était très émouvant», a-t-il confié. Les deux joueurs s’étaient déjà affrontés sur les pelouses, mais ne s’étaient jamais vraiment parlé.

«Bien sûr, nous étions croisés sur le terrain à plusieurs reprises, des rencontres toujours agréables et respectueuses, mais cet appel était la première fois que nous nous parlions après tant d’années », a précisé Klose.



Au cours de la conversation, Messi a également eu une attention particulière pour son aîné. « Il m’a dit qu’il m’enverrait un maillot signé », a conclu l’ancien buteur de la Mannschaft.



Pour rappel, Lionel Messi a battu le record de Miroslav Klose en devenant le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec un total de 21 buts. Il a surpassé les 16 buts de l'attaquant allemand lors de l'édition 2026 en ajoutant 8 nouvelles réalisations à son compteur.

