Préparation CAN féminine 2026 : les “Lionnes” s'imposent face à l'Égypte grâce à Nguenar Ndiaye

L'équipe nationale féminine du Sénégal a parfaitement lancé sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026 en s'imposant 1-0 face à l'Égypte, ce mercredi 8 juillet au Caire, en match amical.



L'unique but de la rencontre a été inscrit sur pénalty par Nguenar Ndiaye. Les deux sélections se retrouveront une nouvelle fois le samedi 11 juillet, toujours au Caire, pour un second match de préparation.



Le Sénégal poursuit ainsi sa préparation en vue de la CAN féminine 2026, qui se déroulera au Maroc du 25 juillet au 16 août. Les “Lionnes”, qui disputeront leur cinquième phase finale et leur troisième consécutive, évolueront dans le groupe A aux côtés du pays hôte, le Maroc, de l'Algérie et du Kenya.