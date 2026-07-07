Coupe du monde 2026 : La Suisse élimine la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quart de finale

La Suisse a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde au terme de la séance des tirs au but face à la Colombie, mardi 7 juillet 2026, à Vancouver. Dans un match sans but, les Suisses se sont imposés 4-3 aux tirs au but.
La Nati retrouvera l’Argentine en quart de finale du Mondial.
La Nati retrouvera l’Argentine en quart de finale du Mondial.
Autres articles
-
Mondial 2026 : l'Argentine renverse l'Égypte et file en quarts de finale
-
Mercato : Le jeune défenseur Modou Keba Cissé rejoint Aston Villa
-
Elimination prématurée du Sénégal au Mondial : le parlement lance la procédure d’une mission d’audit contre la FSF
-
Mondial 2026: la Belgique, impériale, punit les États-Unis et rejoint l'Espagne en quart
-
Coupe du monde unifiée Special Olympics 2026 : le Sénégal écrase la France (6-0) d'entrée