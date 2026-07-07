Coupe du monde 2026 : La Suisse élimine la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quart de finale

La Suisse a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde au terme de la séance des tirs au but face à la Colombie, mardi 7 juillet 2026, à Vancouver. Dans un match sans but, les Suisses se sont imposés 4-3 aux tirs au but.



La Nati retrouvera l’Argentine en quart de finale du Mondial.