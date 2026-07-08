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JOJ 2026 : Roi Mouhamed Six Goudiaby, le nom qui intrigue dans la liste des Lions du futsal



JOJ 2026 : Roi Mouhamed Six Goudiaby, le nom qui intrigue dans la liste des Lions du futsal
Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'équipe nationale masculine de futsal du Sénégal est en stage bloqué du 7 au 16 juillet 2026 à l'hôtel Lat Dior de Thiès.

À cette occasion, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé une liste de 15 joueurs retenus pour cette phase de préparation.

Parmi les joueurs convoqués figure un nom qui ne passe pas inaperçu : Roi Mouhamed Six Goudiaby. Le milieu offensif, qui porte le numéro 10, évolue sous les couleurs de Ndagane FC et attire l'attention par son prénom.


La liste des joueurs convoqués 

Prénoms et Nom                  Clubs


1. ASSANE SARR             NDANGANE FC

2. MAGOR SOW            GALAXY F.A DE DAKAR

3. ADAMA NDAO           ACADEMIE FEDERALE

4. ELHADJI GOMIS      NDANGANE FC

5. DAOUDA NIANG        ESPOIRS GUEDIAWAYE

6. MOUHAMED GNING  ESPOIRS GUEDIAWAYE

7.  MAMADOU DIAGNE    GALAXY F.A DE DAKAR

8. MAMADOU SADIO  BA   UNITED ACADEMIE DE THIES

9. BABACAR THIAW             AVSAD DE KAOLACK

10. ROI MOUHAMED SIX GOUDIABY  NDANGANE FC

11. MAODO MALICK  DIOUF  RENAISSANCE DE DIAKHAO

12. SALIOU CAMARA    DON BOSCO DE TAMBACOUNDA

13.   IBRAHIMA  CAMARA  SOLUETUDE ACADEMIE CLUB


14. BARA GUEYE  OSLO FOOTBALL ACADEMY

15. CHEIKH AMADOU TIDANE DIALLO UNITED ACADEMIE DE THIES
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Moussa Ndongo

Mercredi 8 Juillet 2026 - 20:03


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