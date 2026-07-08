JOJ 2026 : Roi Mouhamed Six Goudiaby, le nom qui intrigue dans la liste des Lions du futsal

Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l'équipe nationale masculine de futsal du Sénégal est en stage bloqué du 7 au 16 juillet 2026 à l'hôtel Lat Dior de Thiès.
À cette occasion, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé une liste de 15 joueurs retenus pour cette phase de préparation.
Parmi les joueurs convoqués figure un nom qui ne passe pas inaperçu : Roi Mouhamed Six Goudiaby. Le milieu offensif, qui porte le numéro 10, évolue sous les couleurs de Ndagane FC et attire l'attention par son prénom.
La liste des joueurs convoqués
Prénoms et Nom Clubs
1. ASSANE SARR NDANGANE FC
2. MAGOR SOW GALAXY F.A DE DAKAR
3. ADAMA NDAO ACADEMIE FEDERALE
4. ELHADJI GOMIS NDANGANE FC
5. DAOUDA NIANG ESPOIRS GUEDIAWAYE
6. MOUHAMED GNING ESPOIRS GUEDIAWAYE
7. MAMADOU DIAGNE GALAXY F.A DE DAKAR
8. MAMADOU SADIO BA UNITED ACADEMIE DE THIES
9. BABACAR THIAW AVSAD DE KAOLACK
10. ROI MOUHAMED SIX GOUDIABY NDANGANE FC
11. MAODO MALICK DIOUF RENAISSANCE DE DIAKHAO
12. SALIOU CAMARA DON BOSCO DE TAMBACOUNDA
13. IBRAHIMA CAMARA SOLUETUDE ACADEMIE CLUB
14. BARA GUEYE OSLO FOOTBALL ACADEMY
15. CHEIKH AMADOU TIDANE DIALLO UNITED ACADEMIE DE THIES
À cette occasion, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé une liste de 15 joueurs retenus pour cette phase de préparation.
Parmi les joueurs convoqués figure un nom qui ne passe pas inaperçu : Roi Mouhamed Six Goudiaby. Le milieu offensif, qui porte le numéro 10, évolue sous les couleurs de Ndagane FC et attire l'attention par son prénom.
La liste des joueurs convoqués
Prénoms et Nom Clubs
1. ASSANE SARR NDANGANE FC
2. MAGOR SOW GALAXY F.A DE DAKAR
3. ADAMA NDAO ACADEMIE FEDERALE
4. ELHADJI GOMIS NDANGANE FC
5. DAOUDA NIANG ESPOIRS GUEDIAWAYE
6. MOUHAMED GNING ESPOIRS GUEDIAWAYE
7. MAMADOU DIAGNE GALAXY F.A DE DAKAR
8. MAMADOU SADIO BA UNITED ACADEMIE DE THIES
9. BABACAR THIAW AVSAD DE KAOLACK
10. ROI MOUHAMED SIX GOUDIABY NDANGANE FC
11. MAODO MALICK DIOUF RENAISSANCE DE DIAKHAO
12. SALIOU CAMARA DON BOSCO DE TAMBACOUNDA
13. IBRAHIMA CAMARA SOLUETUDE ACADEMIE CLUB
14. BARA GUEYE OSLO FOOTBALL ACADEMY
15. CHEIKH AMADOU TIDANE DIALLO UNITED ACADEMIE DE THIES
Autres articles
-
Coupe du monde 2026 : La Suisse élimine la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quart de finale
-
Mondial 2026 : l'Argentine renverse l'Égypte et file en quarts de finale
-
Mercato : Le jeune défenseur Modou Keba Cissé rejoint Aston Villa
-
Elimination prématurée du Sénégal au Mondial : le parlement lance la procédure d’une mission d’audit contre la FSF
-
Mondial 2026: la Belgique, impériale, punit les États-Unis et rejoint l'Espagne en quart