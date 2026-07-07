Mondial 2026 : l'Argentine renverse l'Égypte et file en quarts de finale

Après le Cap-Vert en 16es de finale, l’Argentine se frottait à l’Égypte, ce mardi 7 juillet en 8e de finale de la Coupe du monde, à Atlanta. Menés et malmenés par l'Égypte de Mohamed Salah, qui comptait deux buts d'avance à un quart d'heure de la fin du match, l'Argentine de Lionel Messi s'est réveillée. Et s'est imposée grâce à trois buts dans le dernier quart d'heure (3-2), pour ce qui est l'un des matches de ce Mondial.



Les champions du monde en titre affronteront soit la Suisse, soit la Colombie, qui s’affrontent dans le dernier 8e de finale de cette Coupe du monde.