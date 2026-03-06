​Cour d'appel de Dakar: la Chambre d'accusation financière confirme la levée du mandat de dépôt contre Farba Ngom

La Chambre d'accusation financière de la Cour d'appel de Dakar a confirmé la décision du juge d'instruction qui avait ordonné la levée du mandat de dépôt concernant Mouhamadou Ngom, connu sous le nom de Farba Ngom, à la suite d'un appel déposé contre cette décision par le procureur de la République financière.



Dans son jugement du 12 février 2026, le tribunal a aussi refusé la requête de sursis à statuer et a jugé que les arguments avancés par la défense soulèvent des doutes sérieux dans cette affaire présumée de blanchiments de capitaux.



Dans son recours, le ministère public avait demandé à la Chambre d'accusation de suspendre l'examen du dossier. Le parquet s'appuyait sur un arrêt de la Cour suprême rendu le 06 novembre 2025, qui avait cassé une décision antérieure dans une procédure impliquant Ndeye Seynabou Ndiaye. Dans cette affaire, la haute juridiction avait ordonné la saisine du Conseil constitutionnel pour examiner une exception d'inconstitutionnalité portant sur certaines dispositions de la loi de 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Selon le parquet, cette situation justifiait un sursis à statuer sur l'ensemble du dossier, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.



Mais d'après le journal Libération, la Chambre d'accusation financière n'a pas retenu cette argumentation. Elle a estimé que la procédure ayant conduit à la saisine du Conseil constitutionnel concerne uniquement Ndèye Seynabou Ndiaye et ne saurait avoir pour effet de suspendre les droits procéduraux des autres inculpés. La juridiction a rappelé notamment que le droit de demander la liberté provisoire peut être exercé à tout moment durant l'instruction, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La Cour a relevé en outre que le ministère public n'a soulevé aucun grief précis contre les ordonnances du juge d'instruction, se limitant à réclamer le sursis à statuer.



Pour rappel, le procureur de la République financière, Abdoulaye Sylla, avait saisi la Chambre d'accusation financière en interjetant un appel contre deux ordonnances rendues, le 7 janvier 2026, par le président du collège des juges d'instruction du Pool judiciaire financier. Ces ordonnances avaient décidé la main levée du mandat de dépôt de Farba Ngom, et son placement sous contrôle judiciaire, une action allant à l'encontre des demandes du procureur, qui sollicitait un maintien en détention provisoire. Le Procureur avait demandé à la Chambre d'accusation de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil constitutionnel sur une question juridique soulevée dans une procédure parallèle.