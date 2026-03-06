Visa pour les USA : un escroc aux 100 millions tombe dans les filets de la DNLT

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, le 27 février 2026, un individu devant le Parquet Financier du Pool Judiciaire Financier. Le suspect est poursuivi pour « escroquerie et tentative de trafic de migrants » après avoir extorqué des sommes colossales à des dizaines de candidats au voyage. Le préjudice global est estimé à plus de 100 millions de FCFA, impliquant près d'une centaine de victimes potentielles.



L'enquête, déclenchée le 9 février dernier, a révélé un système de fraude bien huilé utilisant de faux prétextes institutionnels. Le mis en cause promettait l'obtention de visas pour la France (Toulouse) ou les États-Unis en simulant la participation à des foires internationales ou des forums qu'il prétendait organiser. Pour un voyage vers les USA, le suspect réclamait jusqu'à 5 millions de FCFA par personne. Une fois les fonds encaissés, il invoquait des annulations d'événements pour justifier l'absence de visa et refuser tout remboursement.



Interrogé par les enquêteurs, l'individu a partiellement reconnu les faits, tout en tentant de minimiser le nombre de victimes. Pour justifier la disparition des fonds, il a invoqué des difficultés financières et des pratiques de charlatanisme dont il aurait été la cible. Il a toutefois confessé avoir déjà facilité des voyages irréguliers vers les États-Unis par le passé. Alors que de nouveaux plaignants continuent de se manifester, une procédure d'extraction est déjà envisagée pour l'entendre sur de nouveaux éléments.