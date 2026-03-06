Ziguinchor : la Première dame Absa Faye offre mobilité et dignité aux femmes handicapées

La Première dame, Absa Faye, a présidé ce vendredi 6 mars 2026 à Ziguinchor une importante cérémonie de remise d’équipements destinés aux femmes en situation de handicap. Ce geste de solidarité, organisé à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, vise à renforcer l'autonomie et à faciliter la mobilité de cette catégorie vulnérable. Le matériel offert comprend notamment des fauteuils roulants, des cannes blanches, des béquilles et des crèmes solaires, destinés à accompagner les bénéficiaires dans leurs activités quotidiennes et génératrices de revenus.



Lors de son allocution, rapporte l’Aps, Absa Faye a rendu un vibrant hommage au courage des femmes handicapées de la région, affirmant que leur condition ne doit en aucun cas constituer un frein à leur dignité ou à leur ambition. Cette initiative s'inscrit dans la vision globale du Président Bassirou Diomaye Faye pour un Sénégal plus inclusif. L'objectif est de permettre à chaque citoyen, quel que soit son handicap, de participer pleinement à la vie économique et culturelle du pays, notamment par le biais de l'éducation inclusive pour les jeunes filles.



La portée de cette action est particulièrement significative dans le sud du pays. Selon Yaya Konté, secrétaire général de l’Union régionale des organisations de personnes handicapées, la prévalence du handicap à Ziguinchor s'élève à 9,7 %, un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale de 7 %. Les représentants des bénéficiaires, dont Issa Gaye Barry et Ndèye Khoudia Badiane, ont salué ce soutien opportun qui vient lever des barrières majeures à la mobilité, essentielle tant pour le travail informel que pour l'accès aux établissements scolaires.