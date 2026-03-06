8 Mars : le Président Diomaye Faye célèbre les femmes de la Présidence

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi 6 mars 2026 l'Amicale des femmes de la Présidence, à l'occasion de la célébration anticipée de la Journée internationale des droits des femmes. Cette audience solennelle vise à magnifier l’engagement, la rigueur et le sens du devoir des femmes évoluant au cœur de la plus haute institution de l’État.



Le Chef de l’État a exprimé sa gratitude envers le personnel féminin œuvrant dans les services administratifs, techniques et organisationnels. Il a souligné que leur contribution quotidienne est un rouage indispensable au bon fonctionnement de la machine institutionnelle. Selon le Président, la transformation et le développement du pays exigent la pleine participation des femmes, dont l’intelligence et le talent constituent un levier majeur pour l'avenir du Sénégal.



L Président a adressé ses vœux à l’ensemble des femmes sénégalaises. Il a rappelé que leur engagement, bien que souvent exercé dans l'ombre, demeure déterminant pour la solidité des institutions, la vitalité économique et la transmission des valeurs sociales. Pour le Chef de l'État, cette rencontre s'inscrit dans une volonté globale de renforcer la cohésion nationale à travers la promotion de l'équité.