Diplomatie : le Vice-Président ivoirien en visite de courtoisie chez le Premier ministre

Dans le cadre de sa visite de travail à Dakar, le Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, ce vendredi 6 mars 2026. La rencontre, qui s'est tenue à la Primature, a été marquée par une atmosphère de fraternité et de cordialité, soulignant la volonté des deux nations de maintenir un dialogue permanent au plus haut sommet de l'exécutif, selon les services du gouvernement.



Cette entrevue fait suite à l'audience accordée plus tôt par le Président Bassirou Diomaye Faye, confirmant l'importance stratégique de la mission de l'émissaire ivoirien au Sénégal. Les échanges avec le Chef du Gouvernement ont permis d'aborder des questions d'intérêt commun, notamment la coopération économique bilatérale et l'intégration sous-régionale. Cette visite intervient alors que les deux pays, moteurs de l'UEMOA, cherchent à harmoniser leurs positions sur les grands dossiers de souveraineté et de développement portés par le nouveau gouvernement sénégalais.



