​Création d'un nouvel office anti-corruption : une décision qui divise au Sénégal

Le gouvernement sénégalais s'apprête à créer un nouvel Office National de Lutte contre la Corruption, une initiative qui a été adoptée en Conseil des ministres. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité, notamment au sein du forum civil. L'inquiétude de Djibril Gueye, membre influent du forum civil, a exprimé sa surprise face à cette annonce.



« C’est une question aussi factuelle qui est pratiquement très surprenante : la création de cet Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption qui ne peut avoir comme mission que de lutter contre la corruption et tous les dérives que cela peut comporter. Mais juste revenir sur la genèse de l’OFNAC qui est une des institutions les plus enviées au Sénégal, dans ce cadre-là, dont la société civile a été l’un des principaux instigateurs de proposer depuis le président Wade, à mettre en place une institution de lutte contre la corruption comme activité principale », a déclaré Djibril Gueye.



Selon lui, il serait plus judicieux d'améliorer et de renforcer l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) déjà existant, qui a prouvé son utilité pour l'État du Sénégal. Il souligne que l'OFNAC est une institution reconnue et enviée au Sénégal, dont la création a été portée par la société civile depuis l'ère du président Wade, dans le but de lutter efficacement contre la corruption.



Djibril Gueye estime que l'attente était plutôt de voir les conditions de travail de l'OFNAC améliorées, son champ d'activité élargi, et ses possibilités maximisées, notamment en lui permettant de s'autosaisir et de publier ses rapports sans intermédiaires.



« L’OFNAC a donc servi à l’État du Sénégal. Mais aujourd’hui, on s’attendait beaucoup plus à améliorer les conditions de travail de l’OFNAC dans un premier temps, essayer aussi d’élargir son champ d’activité et enfin d’ouvrir au maximum ses possibilités comme auto-saisine, entre autres de pouvoir publier ses rapports sans intermédiaires, lutter efficacement contre la corruption en adoptant des méthodes, des activités qui lui sont propres», dit-il au micro d’iRadio.



Il conclut en s'interrogeant sur la pertinence de remplacer une institution qui a fait ses preuves par une nouvelle entité, craignant que cela ne crée une nouvelle institution "de trop" dans le paysage institutionnel sénégalais.