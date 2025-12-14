Décret renforçant la Primature : " Diomaye et Sonko veulent contrôler tout le pouvoir" (Ahmeth Diallo)

Ameth Diallo, coordonnateur national du Mouvement Gox yu Bess, a dénoncé le décret présidentiel signé le 4 décembre 2025 par le Président Bassirou Diomaye Faye, réorganisant la Primature. Selon l'invité de « Haut niveau » sur PressAfriktv, ce 14 décembre, "le gouvernement a raté le coche car il devrait réformer la gouvernance politique du Sénégal".



L'ancien allié de la coalition « Diomaye Président » pense que ce décret est juste là pour créer des directions et des services dans le but de sauver d'autres services et directions qui sont déjà en faillite. Ahmeth Diallo affirme qu'avec ce décret, « on renforce l'administration hypertrophiée alors qu'on devait aller vers une vraie décentralisation ». Il va plus loin en déclarant que "le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko veulent contrôler tout le pouvoir qui est entre la Primature et Présidence".



Par ailleurs, Ahmeth Diallo a aussi déclaré que le ministre Ousmane Sonko organise ses services pour « avoir la main partout ». Cela montre, d’après lui, que les deux ténors du gouvernement partagent le pouvoir. « En réalités, le Président Diomaye et Ousmane Sonko sont dans une cohabitation. C'est-à-dire, ils partagent le pouvoir pour voir comment se contenter les uns et les autres pour que chacun ait quelque chose à gérer », a-t-il soutenu.



Cependant, selon le coordonnateur national du Mouvement Gox yu Bess, cette « cohabitation » n'est pas dans l'intérêt du pays mais plutôt dans l'intérêt politique du Président Diomaye et d’Ousmane Sonko. Ahmeth Diallo affirme que dans « l'efficacité de l'action publique et dans la performance », ils n'auront pas des résultats. Il a aussi ajouté que: « cette réorganisation de la primature n'apportera au Sénégal que la hausse des salaires, l'augmentation des structures, et en termes de performance, il n'y'aura aucun résultat positif ».



D'après lui, cette réorganisation de la Primature n'a pas pour but d'améliorer la gestion du pays mais plutôt dans l'objectif de donner plus de pouvoir à Ousmane Sonko afin qu'il ait plus de contrôle, plus de surveillance pour préparer ses ambitions personnelles pour 2029.



Interrogé sur la déclaration que le Président Diomaye avait fait en disant qu'il veut un Premier ministre super fort, Ahmeth Diallo pense qu'en tant Premier ministre, "Ousmane Sonko n'a pas besoin de ce renforcement de pouvoir pour jouer pleinement son rôle car il a déjà tous les leviers". D'après lui, si Sonko est incapable de jouer son rôle, il n'a qu'à démissionner.