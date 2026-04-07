​Dakar: le rappeur Daddy Bibson sera inhumé ce mercredi au cimetière de Yoff

Le rappeur Daddy Bibson, figure emblématique du hip-hop sénégalais (Hip Hop Galsen), décédé le 30 mars aux États-Unis des suites d'une courte maladie, sera inhumé, ce mercredi 8 avril 2026, à 10 heures, au cimetière musulman de Yoff (Dakar).



Les condoléances seront reçues dans sa maison familiale sise aux HLM 2, à la grande place Doudou Bakassa, près de la Mairie (Dakar), d'après le journal L'Observateur.



Le défunt était le cofondateur de Pee Froiss et membre de Rap'Adio. Il était également connu pour son rap conscient, engagé et son style "hardcore" depuis 1988. Artiste prolifique de 13 albums, il a marqué l'histoire du Galsen Hip-hop.



Pour rappel, Pee Froiss est un groupe de hip hop formé au Sénégal dans les années 1990. C'était à l'origine un groupe de danse qui s'est recentré sur le rap. Très tôt, Pee Froiss a reçu le mentorat des sommités du rap sénégalais Positive Black Soul, qui ont produit leur premier album (Wala Wala Bok) en 1996.