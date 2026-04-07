Dakar : le Front syndical pour la défense du travail organise une marche le 08 avril, à 15 heures

Le Front Syndical pour la défense du Travail organise une «marche pacifique», mercredi 08 avril, à 15 heures, à Dakar. Selon le communiqué des organisateurs, la marche débutera au niveau du cerf-volant Niari Tally et l’arrivée est prévue aux environs de 18 H 30, au rond-point jet d’eau Sicap, à l’avenue Bourguiba.



L’objectif de cette action «de protestation est d’exiger des autorités étatiques la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans le cadre du pacte de stabilité sociale». La marche aura pour thème : «pour une mise en œuvre effective des engagements souscrits dans le cadre du pacte social».



Le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable au Sénégal a été officiellement signé le 1er mai 2025. Ce nouvel accord tripartite, qui engage le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales pour une durée de 3 ans, vise à instaurer une paix sociale durable nécessaire à la relance économique du pays. Les syndicats s'engagent à privilégier la concertation plutôt que la grève pendant la durée du pacte (3 ans). De son côté, le gouvernement s'engage à corriger les disparités salariales et à régulariser la situation de certains corps, comme les enseignants contractuels.