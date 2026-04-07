Stratégie mondiale de santé «America First»: 21 pays africains signent l’aide conditionnée de Washington

Sur les 26 protocoles d'accord (PA) bilatéraux de la stratégie mondiale de santé « America First », 21 pays africains ont signé l’accord. Il s’agit de 8 pays en Afrique de l’Ouest, 5 pays en Afrique australe, 5 pays en Afrique de l’Est et 3 pays en Afrique Centrale.



D’après Washington, ce nouveau cadre mobilise déjà plus de 20,4 milliards de dollars, incluant « 12,6 milliards de dollars d'aide américaine et 7,7 milliards de dollars de Co-investissement des pays bénéficiaires ». Pour des nations allant du Sénégal à l'Ouganda, en passant par la RD Congo et la Guinée, ces accords visent à « transformer intégralement l'assistance technique américaine » vers les systèmes nationaux, tout en garantissant la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose.



L’innovation de ces contrats réside dans la pérennisation des soins par l'autonomie locale. Le personnel de santé de première ligne, autrefois rémunéré par Washington, sera progressivement « transféré à la masse salariale du gouvernement partenaire sur une période pluriannuelle ».



Selon le département américain, ce dispositif impose une discipline budgétaire stricte, car les «gouvernements partenaires augmenteront leurs dépenses de santé nationales» pour assurer une réponse souveraine. En contrepartie, le soutien financier américain reste lié à la performance, avec des «incitations financières pour les pays qui dépassent les indicateurs clés».