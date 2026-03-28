​De B+ à CCC+ : Chronique d’une dégradation de la notation souveraine du Sénégal

L'agence de notation S&P Global Ratings a porté un nouveau coup à la signature souveraine du Sénégal ce 27 mars 2026. L'agence a abaissé la note de crédit de l'État de B- à CCC+, précisant que « les besoins de financement brut du Sénégal resteront très élevés, à environ 26 %-29 % du PIB en 2026 ».



Cette décision, assortie d'une « perspective négative », reflète une situation où l'accès aux marchés financiers devient de plus en plus restreint et coûteux. S&P souligne également que cette dégradation est la conséquence directe de « l'absence de progrès tangibles dans la sécurisation de financements multilatéraux et bilatéraux à faible coût » pour couvrir les échéances immédiates.



Cette annonce s'inscrit dans une spirale de dégradations entamée début 2025, suite à l'audit des finances publiques ayant « révélé un endettement bien plus lourd que les estimations initiales. En un an, S&P a fait passer le pays de B+ à CCC+, notant une « détérioration significative de la position de liquidité du gouvernement ».



Parallèlement, l'agence Moody's a suivi une trajectoire tout aussi sévère, abaissant la note du Sénégal de « B1 à Caa1 » en octobre 2025. Moody's justifiait alors sa décision par « l'incertitude persistante sur la trajectoire d'assainissement budgétaire et la hausse rapide du service de la dette ».



Face à ces sanctions répétées, les autorités tentent de rassurer les investisseurs à travers le budget 2026. S&P Global Ratings prévient toutefois que la « mise en œuvre de ces réformes reste incertaine », affirmant que « les risques d'exécution budgétaire demeurent élevés dans un contexte de conditions de financement serrées sur le marché régional ».



Sans une « finalisation rapide d'un nouveau programme avec le FMI », le pays reste exposé à une « vulnérabilité critique ». Comme le souligne l'agence, le Sénégal se trouve désormais dans une catégorie où « la capacité de l'émetteur à honorer ses engagements financiers dépend de conditions économiques et financières favorables », conditions qui « ne sont pas encore pleinement réunies », selon les analystes financiers.