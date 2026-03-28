Match amical contre le Pérou : Le Sénégal a présenté son trophée au Stade de France

Comme attendu, le Sénégal a officiellement présenté son trophée au Stade de France, dans une ambiance festive devant un public venu en grand nombre pour le match amical face au Pérou.



La cérémonie a été marquée par un spectacle assuré par la légende de la musique sénégalaise Youssou Ndour, dont les chants ont accompagné l’entrée et la parade des joueurs sur la pelouse.



Le capitaine des « Lions », Kalidou Koulibaly, entouré du sélectionneur Pape Thiaw et de l’ensemble de l’effectif, a apporté le trophée sur la pelouse avant d’entamer un tour d’honneur. Les joueurs ont effectué plusieurs tours de terrain en brandissant la Coupe d’Afrique des Nations sous les acclamations de dizaines de milliers de supporters.



Cette célébration pourrait toutefois ne pas plaire aux dirigeants marocains. Selon certaines informations, un commissaire de justice marocain aurait été dépêché au Stade de France afin de constater certains éléments, notamment l’exposition du trophée ainsi que l’utilisation de logos comportant une ou deux étoiles.

