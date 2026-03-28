Kédougou: la Journée du théâtre célèbrée dans un contexte de renouveau et de défis

À Kédougou, la Journée mondiale du théâtre a été marquée par un élan d’enthousiasme et de créativité porté par une jeunesse de plus en plus engagée dans les arts dramatiques. Toutefois, derrière ce dynamisme, persistent des difficultés liées notamment à la formation et à l’encadrement des jeunes comédiens.



Dans cette région du sud-est du Sénégal, le théâtre connaît en effet un regain notable. De nouvelles troupes émergent dans plusieurs quartiers, traduisant un intérêt croissant pour cette discipline artistique. Ces initiatives sont majoritairement portées par des jeunes, issus de divers horizons.



S’exprimant à l’occasion de cette journée, Abibou Laye Niang, Directeur du Centre culturel régional, a tenu à saluer l’engagement des acteurs culturels locaux.



« Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une fête à l'ensemble des acteurs culturels, particulièrement les artistes comédiens de Kédougou. Je crois que c'est dans un contexte un peu particulier quand même, parce que Kédougou, depuis un certain temps, connaît un certain regain par rapport à certains secteurs, notamment le secteur des arts dramatiques, avec de nouvelles troupes naissantes. Ce sont des jeunes issus de tous les quartiers. C'est vrai que souvent ce sont des jeunes qui sont non scolarisés, mais on retrouve aussi des jeunes qui sont dans les collèges et les lycées. Il y a des dames », a-t-il déclaré.



Malgré cette vitalité, plusieurs obstacles freinent encore le plein épanouissement du théâtre dans la région. Le manque de formation structurée, d’accompagnement professionnel et de ressources demeure une réalité pour bon nombre de jeunes artistes.



En dépit de ces défis, la scène théâtrale de Kédougou continue de se développer, portée par la passion et la détermination de ses acteurs. Une dynamique prometteuse qui, avec un meilleur encadrement, pourrait contribuer davantage au rayonnement culturel de la région, livre iRadio.