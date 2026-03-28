Élections Locales : Ousmane Sonko se prononce sur le choix des candidats de Pastef

Dans le cadre de son « Nemmeeku tour », le président du parti Pastef – Les Patriotes, Ousmane Sonko, a procédé ce samedi 28 mars 2026 à l’inauguration du siège du parti à Fissel, une commune située dans le département de Mbour (région de Thiès). À cette occasion, il s’est exprimé sur les prochaines élections locales, appelant les responsables de sa formation politique à la discipline dans le choix des candidats.



« Tout le monde ne peut pas être candidat. Notre seul objectif doit être le travail. Il faut arrêter les tiraillements. Le parti a déjà fixé des règles pour la désignation des candidats. Des discussions seront engagées et, en cas d’absence de consensus, ce sont les militants de base qui trancheront pour choisir le candidat idéal », a-t-il déclaré.



Selon lui, les responsables qui ne seront pas retenus devront soutenir le candidat choisi et s’impliquer pleinement dans la campagne. « Le candidat qui ne sera pas choisi doit accompagner celui qui sera désigné et mouiller le maillot pour le parti. À l’avenir, il pourrait même occuper une fonction plus importante qu’un poste de maire. Il faut toujours garder espoir, car la récompense peut venir à tout moment », a-t-il ajouté.



Enfin, Ousmane Sonko a invité les responsables et militants de Pastef – Les Patriotes à rester proches des populations et à renforcer leur présence à la base.