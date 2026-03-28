Sénégal - Pérou : le onze de départ des "Lions" avec Ibrahima Mbaye, Mamadou Sarr et Mory Diaw

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé le onze de départ des « Lions » pour le match amical face au Pérou, prévu ce samedi à 16h00 GMT au Stade de France.
En attaque, Ibrahim Mbaye est titularisé. En revanche, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly sont forfaits et ne figurent pas sur la feuille de match.
Dans les buts, Mory Diaw gardera les cages. La défense est composée de Moussa Niakhaté et Mamadou Sarr dans l’axe, avec Ismail Jakobs sur le flanc gauche et Krépin Diatta côté droit.
Au milieu de terrain, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye évolueront dans l’entrejeu, épaulés par Lamine Camara.
Enfin, le trio offensif sera composé de Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye et Nicolas Jackson.
En attaque, Ibrahim Mbaye est titularisé. En revanche, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly sont forfaits et ne figurent pas sur la feuille de match.
Dans les buts, Mory Diaw gardera les cages. La défense est composée de Moussa Niakhaté et Mamadou Sarr dans l’axe, avec Ismail Jakobs sur le flanc gauche et Krépin Diatta côté droit.
Au milieu de terrain, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye évolueront dans l’entrejeu, épaulés par Lamine Camara.
Enfin, le trio offensif sera composé de Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye et Nicolas Jackson.
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