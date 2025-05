​Décès de S. Mballo : l'ancien maire de Saré Bidji dénonce des fuites et appelle au respect de l’enquête

Dans un message publié sur sa page Facebook, l'ancien maire de Saré Bidji, Malang Mballo, a réagi aux informations relayées par la presse sur le décès de l'étudiante S. Mballo. Il a dénoncé la diffusion prématurée des supposés résultats de l'autopsie, alors que la famille n'a, selon lui, reçu aucune communication officielle de la part des autorités compétentes.

L'autopsie aurait révélé que S. Mballo est morte par asphyxie mécanique et que le médecin-légiste aurait confirmé que l’étudiante portait une grossesse à terme. C'est une information relayée, ce lundi par la presse.





« Voici une publication qui prétend donner les résultats de l’autopsie de notre défunte fille. Nous tenons à informer l’opinion que la famille n’a encore reçu aucune information sur l’enquête en cours », a-t-il écrit.



Soulignant sa confiance dans le professionnalisme des services en charge de l’affaire, Malang Mballo a rappelé que « la primeur des résultats de l’enquête appartient à la famille ». Il a également appelé à cesser les spéculations, « par respect pour la douleur des parents et pour l’esprit de la défunte ».



L’ancien édile a enfin exprimé sa gratitude envers ceux qui soutiennent la famille en cette période difficile. « Nous savons que tous les Sénégalais, et particulièrement le Fouladou, compatissent à notre douleur. Par conséquent, nous vous tiendrons informés dès que le résultat officiel de l’enquête sera disponible », a-t-il assuré.