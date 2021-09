​Demi-finale Afrobasket féminin 2021: Sénégal – Nigéria, une finale avant la lettre au goût de revanche

Le Sénégal reste sur quatre défaites face au Nigeria, lors de leur 4 dernières confrontations en Afrobasket. Les « Lionnes » ont perdu devant les D’Tigers en 2015, deux fois en 2017 et à domicile en 2019, la plus amère défaite du Sénégal contre le Nigeria, alors que le Dakar Arena était plein à craquer.



Sur l’Afrobasket 2021, après trois matchs joués chacun, le Sénégal et le Nigeria ont démontré leur statut de favori. Ezinne Kalu MVP en 2019 et Adaora Elonu ont porté leur équipe jusque-là. L’équipe du Nigéria est moins tranchante qu’en 2019, mais a conservé ses constantes.



Malgré une équipe sénégalaise rajeunie et l’absence de la meilleure marqueuse de l’histoire de l’Afrobasket, Astou Traoré, le Sénégal est en train d’opérer la transition entre cette génération et la nouvelle. En atteste la montée en puissance progressive dans ce tournoi.



Selon « Stades », les chiffres sont plus favorables aux « Lionnes » à l’issue des deux tours, avec un pourcentage de 49% aux tirs à deux points : 57,3 à deux points, contre 41% (46,4 à deux points) pour leur adversaire du jour.



Cependant, au niveau des rebonds, les D’ Tigers sont devant avec 49 rebonds pris contre 45 pour le Sénégal. Les « Lionnes » dominent les autres stats clés, passes décisives et interceptions.

C’est donc une équipe du Nigéria prenable que le Sénégal devra dominer pour accéder en finale et tenter de décrocher son 12ème titre de champion d’Afrique.



Programme demi-finales

16h00 Cameroun / Mali

19h00 Sénégal / Nigeria