​Détournement d'1,8 milliard F Cfa à la Caisse de Sécurité Sociale (Css) : Deux responsables arrêtés

La Caisse de sécurité sociale (Css) a été le théâtre d’opérations frauduleuses. Le délégataire comptable à l’agence de Plateau, Mame Thierno Bop, et Mamadou Sow, caissier à l’agence de Wiltord, sont accusés d’être au cœur d’un détournement de 1,8 milliard de F CFA. Les mis en cause ont été arrêtés par la Section de recherche (Sr) de Dakar.



En effet, l’affaire a connu un fait insolite. M. Bop, l’un des mis en cause, qui a épousé une deuxième femme, a été dénoncé par son épouse qui détenait par devers elle des chèques signés frauduleusement avec imitation des signatures du chef de l’agence, rapporte Libération.



La direction générale mise au courant des faits, a découvert des dégâts énormes sur des opérations frauduleuses qui sont étalées sur plusieurs mois. Cependant, l’un des mis en cause a reconnu les faits et aurait ajouté que les 500 millions de F CFA auraient servi à financer la campagne de Benno Bokk Yakkar (BBY) lors de l’élection présidentielle nous fait savoir le canard.